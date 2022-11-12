Очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, представники Нацполіції та Служби безпеки України вже працюють у Херсоні та області. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко в Telegram.

За словами голови Нацполіції Ігоря Клименка, у самому Херсоні працюють близько 200 поліцейських, які, зокрема, фіксують злочини росіян. Навколо міста та на його території встановлені блокпости.

«Основна загроза наразі полягає у масовому замінуванні. 10 груп вибухотехніків працюють над виявленням та знешкодженням вибухонебезпечних предметів. Один із поліцейських саперів сьогодні отримав поранення під час розмінування однієї з адміністративних будівель Херсона. Просимо місцевих мешканців дотримуватися визначених правил, обережно пересуватися містом та не чіпати підозрілі предмети. Якщо виявили такий, обов’язково повідомте про це правоохоронцям», – сказав він у проекті «Український свідок» та попросив тих людей, які евакуювалися з міста, не повертатися доти, доки не будуть завершені стабілізаційні заходи.

Тим часом «Херсонобленерго» розпочинає відновлення постачання електроенергії до деокупованого Херсону та інших деокупованих населених пунктів, повідомила прес-служба компанії. Енергетики зазначають, що ситуація з електропостачанням в Херсоні та дуже складна, а низка населених пунктів вже тривалий час перебуває без електрики через обстріли. Виконавчий директор енергокомпанії ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі національного телемарафону зазначив, що росіяни цілеспрямовано руйнували енергетичну систему Херсона.

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації у свою чергу повідомила, що 11 листопада у звільненому від російських окупантів Херсоні відновилася трансляція українського телебачення.

Як інформував ZAXID.NET, 9 листопада російський командувач об'єднаного угруповання військ в Україні Сєргєй Суровікін оголосив, що армія Росії вимушено покидає Херсон. 11 листопада у Херсон зайшли українські військові.