Кінбурнська піщана коса розташована неподалік Очакова та займає 17,9 га

Збройні сили звільнили усю територію Миколаївської області, крім Кінбурнської коси. Про це ввечері, 11 листопада, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

«Тепер офіційно: вся Миколаївська область, крім Кінбурнської коси, звільнена», – повідомив Віталій Кім у Telegram.

За словами очільника ОВА, водовід із Дніпра вже перебуває під контролем ЗСУ, але потребує розмінування. Загалом же Миколаївську область він назвав повністю звільненою від окупантів.

За його словами, найближчим будуть відомі терміни потенційного відновлення питної води в Миколаєві.

Кінбурнська піщана коса розташована за 4-7,5 км від Очакова та займає близько 17,9 га, 5,6 га з яких – акваторія.