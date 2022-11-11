Рятувальники розбирають завали будинку в Миколаєві

У Миколаєві в ніч проти 11 листопада російські війська внаслідок обстрілів зруйнували п'ятиповерховий житловий будинок. Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

Внаслідок влучання сталося руйнування з п'ятого по перший поверх.

«Вночі російські покидьки обстріляли житловий квартал Миколаєва. Одна з ракет влучила у 5-поверхівку. Руйнування від 5 до 1 поверху», – йдеться у повідомленні мера міста у Telegram.

Станом на 06:00 з-під завалів дістали тіла двох загиблих. Ще двоє людей поранені.

На місці працюють 68 рятувальників та 13 спецмашин.

Російський удар по Миколаєву прокоментував президент України Володимир Зеленський.

«Миколаїв. Цинічна відповідь держави-терориста на наші успіхи на фронті. Удар по п’ятиповерховому житловому будинку. Зруйновано з 5-го по 1-й поверх. На жаль, є загиблі й поранені. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Росія не полишає своєї мерзенної тактики. А ми не полишаємо нашої боротьби. Окупанти відповідатимуть за кожен злочин проти України та українців», – написав президент та опублікував кадри з місця чергового російського воєнного злочину.

Станом на 08:00 пошуково-рятувальні роботи тривають.

Доповнено 09:30. До п'яти зросло число загиблих людей у результаті нічного обстрілу Миколаєва, повідомив голова ОВА Віталій Кім.

В ОПУ повідомили, що серед загиблих від російських снарядів була сімейна пара. Дитина 16 років вижила, бо спала в іншій кімнаті. Хлопчиком займається соціальна служба.