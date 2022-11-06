Росіяни обстріляли Ворожбянську громаду на Сумщині зі ствольної й реактивної артилерії

Російські загарбники вдень у неділю, 6 листопада, масовано вдарили по Ворожбянській громаді Сумської області зі ствольної та реактивної артилерії. Також вони пошкодили залізницю між Сумами й Конотопом, повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

«По Ворожбянській громаді з Росії за день прилетіло 72 снаряди. Опівдні ворог гатив зі ствольної артилерії. Згодом цю ж громаду обстріляли ще й з реактивної системи залпового вогню (РСЗВ)», – повідомив він.

За словами Живицького, прильоти були на вулицях, на подвір’ях місцевих мешканців, були й прямі попадання в будівлі.

«Дуже пошкоджені 3 приватні будинки. Від однієї оселі мало що вціліло. Також зруйновані літня кухня, лазня та сараї. Пошкоджені електромережі та осколками побиті газові труби. Снаряди також розривалися біля багатоквартирного будинку. Три квартири пошкоджені: вибиті вікна, вирвані віконні рами, двері», – додав він і опублікував відповідні фото.

Внаслідок цих обстрілів загинула 62-річна жінка, яка в цей час була на городі. Ще одна жінка отримала поранення.

Крім того, Живицький зазначив, що через російські обстріли було пошкоджено залізничну інфраструктуру на ділянці між Сумами й Конотопом. «Укрзалізниця» своєю чергою повідомила про затримку деяких потягів.