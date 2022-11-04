Внаслідок російської атаки, що сталася ввечері 3 листопада, у місті Покровськ Донецької області загинув місцевий мешканець, шестеро отримали поранення. Крім того, зруйновано та пошкоджено 21 житловий будинок, а також будівлю місцевої школи.

Росіяни вдарили по мирному населенню з реактивної системи залпового вогню «Смерч». Усі снаряди окупанти скерували виключно на цивільні об'єкти.

ZAXID.NET публікує ексклюзивні фото зі зруйнованого міста, які вкотре вказують на воєнні злочини росіян.



Зазначимо, що внаслідок російського обстрілу понад 20 родин залишилися без житла або з пошкодженими домівками. В оселях зруйновано покрівлю, стіни, вибито вікна та двері, постраждав цивільний транспорт. Перебито газову трубу й трансформатор.

Над ліквідацією наслідків обстрілу працюють бригади комунальників. Вже завезено будівельні матеріали, яким перекривають дахи пошкоджених будинків та вибиті вікна.

З метою захисту майна від мародерів на місці обстрілу чергує муніципальна варта.