В Україні у вівторок, 1 листопада стартувала комунікаційна кампанія «Твоя історія – твій внесок у Перемогу!», яка має допомогти зібрати інформацію про злочини окупантів, повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Свідки російських воєнних злочинів зможуть повідомити про них, навіть якщо перебувають перебуває за кордоном.

«Ми забезпечимо вашу безпеку. Про те, що сталося з вами чи на ваших очах, знатимуть лише правоохоронці та суд. Будь ласка, не мовчіть! Допоможіть прискорити перемогу. Ворог відповість і заплатить!» - закликала віцепрем’єр-міністерка України Ірина Верещук.

Очікується, що проект #YourStoryYourWeapon дозволить зібрати базу доказів для судів. Офіційна реєстрація свідчень дасть право на матеріальну компенсацію за заподіяну шкоду, коли запрацює відповідний міжнародний механізм.

Свідки воєнних злочинів, які наразі перебувають закордоном, можуть звертатися до правоохоронних органів Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Румунії, Словаччини та Німеччини. Щоб дізнатися подробиці, відвідайте сайт платформи, натисніть на кнопку «Країна перебування», а потім оберіть країну. Ви отримаєте всю потрібну вам інформацію.

З інших держав повідомити про воєнний злочин можна через сайт warcrimes.gov.ua.