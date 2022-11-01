Росіяни вночі вдарили по Миколаєву ракетами С-300

Російські загарбники вночі 1 листопада завдали ракетного удару по Миколаєву – зруйновано будинки та навчальні заклади, є загибла, повідомили мер міста Олександр Сєнкевич та заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Обстріл був близько опівночі, окупанти використовували ракети С-300. Внаслідок удару частково зруйновано будівлю навчального закладу, повністю зруйновано двоповерховий житловий будинок, ще в одному будинку через влучання боєприпасів та уламків сталася пожежа, повідомив Сєнкевич.

Тимошенко своєю чергою уточнив, що Одна ракета влучила та пошкодила Першу українську гімназію імені Аркаса. Ще три ракети влучили на територію Миколаївського політехнічного коледжу – частково зруйновано чотириповерхову будівлю.

Рятувальники дістали з-під завалів двох людей, одна жінка загинула, поранено п'ятьох людей. Також надано допомогу 12 людям, які були заблоковані у квартирах.

Крім того, пошкоджено вікна, двері та дахи у кількох будинках. У медичній установі вибито дерев'яні плити, якими зашивали вікна після попереднього обстрілу.

Росія систематично завдає по Миколаєву удари ракетами із ЗРК С-300, які призначені для збиття повітряних цілей.