Херсон був єдиним обласним центром, захопленим РФ з лютого

Російські окупаційні війська могли оголосити евакуацію з Херсона, аби під виглядом цивільних перекидати з міста військових. Про це повідомили в Міністерстві оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Як розповіли у відомстві, 11 листопада міноборони Росії заявило про завершення виведення військ з Херсона. У рамках цього процесу російські війська зруйнували автомобільні та залізничні мости через річку Дніпро.

Розвідники припускають, що процес виведення розпочався ще 22 жовтня, коли представники окупаційної адміністрації у Херсоні закликали мирних жителів залишити місто. При цьому, існує реальна ймовірність того, що російська військова техніка та сили в цивільному евакуювалися разом із заявленими 80 тис. цивільних осіб протягом останніх тижнів.

У розвідці Британії наголошують, що Херсон був єдиним обласним центром, захопленим РФ з лютого, тому вихід з міста завдає значної репутаційної шкоди. Він є публічним визнанням труднощів, з якими зіткнулися російські війська на правому березі Дніпра.

Зазначається, що цілком імовірно, що Україна повернула собі значні території Херсонської області на західному березі річки Дніпро і тепер ЗСУ контролюють Херсон. А Росія все ще намагається евакуювати сили з інших районів області через річку до оборонних позицій на східному березі.

Нагадаємо, у п’ятницю, 11 листопада, українські захисники увійшли у Херсон.