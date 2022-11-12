Данілов виключив замороження війни після деокупації Херсона

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що після деокупації Херсону війна продовжиться, наміру заморожувати конфлікт в українських військових немає. Про це він заявив в ефірі телемарафону ввечері, 11 листопада.

«Ми не можемо нічого заморожувати. Ми не холодильна камера. Ми маємо звільняти наші території незалежно від погоди, незалежно від пори року. Жодної зупинки ми пропускати не можемо, бо там наші люди, ми бачимо, як вони страждають», – заявив він.

За його словами, завдання, яке ЗСУ ставить президент, просте і зрозуміле – звільнення українських територій від загарбників. І це буде зроблено, потрібен лише час.

За словами Данілова, нещодавні засідання Ставки Верховного Головнокомандувача були присвячені херсонському напрямку.

Крім того, Данілов застеріг, що велика територія Херсонщини замінована окупантами, та закликав українців не поспішати повертатися на звільнені території. Мешканцям області потрібно чекати на повідомлення від влади.

«Те, що стосується інфраструктури, вони нищать все, що можна нищити. І на превеликий жаль, ми на сьогодні можемо підтвердити – величезна територія замінована. Більш того, ми не виключаємо, що є закладені великі фугаси. І тому дуже обережно треба населенню ставитися до цього питання», – сказав секретар РНБО.

Нагадаємо, у п’ятницю, 11 листопада, українські захисники увійшли у Херсон.