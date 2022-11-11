11 листопада до Херсона увійшли українські захисники

Наразі у Херсоні перебувають українські спеціальні підрозділи. Оборонці ЗСУ – на підступах до міста й готуються до нього увійти. Про це у своєму вечірньому відеозверненні у п’ятницю, 11 листопада, повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, місто ще не повністю зачищене від російських окупантів.

«Я щасливий бачити, як люди, попри всі загрози, репресії та знущання окупантів, берегли українські прапори, вірили в Україну. І навіть коли ще місто не повністю очищене від ворожої присутності – самі херсонці вже прибирають з вулиць та будівель російську символіку і будь-які сліди перебування окупантів в Херсоні», – сказав президент.

Володимир Зеленський подякував кожному військовому та підрозділу Сил оборони, які ведуть наступальної операції на півдні. Він додав, коли Сили оборони вийдуть на визначені рубежі, у Херсоні розпочнуться стабілізаційні заходи, розмінування, повернення умов нормального життя.

Президент закликав російських солдатів, найманців та колаборантів, які залишаються у Херсоні, здаватися у полон. Своєю чергою, Україна гарантує ставлення до них, згідно з міжнародними нормами.

«І тим російським військовим, які перевдягнулися у цивільне і десь там ховаються, я хочу сказати: ви не сховаєтесь, все одно знайдемо, не затягуйте це добровільно. Прийти в український полон – єдиний варіант для всіх окупантів», – сказав президент.

Нагадаємо, у п’ятницю, 11 листопада, українські захисники увійшли у Херсон. За даними Генштабу, у деяких місцях вже дійшли до правого берега Дніпра Сили оборони.