Вранці 14 листопада президент України Володимир Зеленський приїхав у Херсон, який три дні тому звільнили від російської окупації. Президент зустрівся з відважними українськими бійцями та херсонцями, які вісім місяців провели під російською окупацією. У місті урочисто підняли прапори України та Євросоюзу. У вересні через кілька днів після деокупації Володимир Зеленський відвідав Ізюм на Харківщині, а у жовтні президент приїздив у звільнений від росіян Лиман на Донеччині.

Фото Володимира Зеленського.