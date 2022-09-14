Зеленський приїхав у звільнений від росіян Ізюм
Президент урочисто підняв державний прапор і вручив нагороди українським військовим
Суспільство — Юрій Братюк, 0 0
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У середу, 14 вересня, президент Володимир Зеленський прибув у звільнений Ізюм, де разом з бійцями ЗСУ урочисто підняв державний прапор. Зеленський також вручив державні нагороди українським бійцям і подякував їм за службу. Окупований з квітня Ізюм звільнили 11 вересня. Загалом від початку вересня українські захисники звільнили на Харківщині вже близько 6000 км²
фото Офісу президента
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