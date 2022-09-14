У середу, 14 вересня, президент Володимир Зеленський прибув у звільнений Ізюм, де разом з бійцями ЗСУ урочисто підняв державний прапор. Зеленський також вручив державні нагороди українським бійцям і подякував їм за службу. Окупований з квітня Ізюм звільнили 11 вересня. Загалом від початку вересня українські захисники звільнили на Харківщині вже близько 6000 км²

фото Офісу президента