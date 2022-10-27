Кошти на найбільшу та найефективнішу машину для розмінування зібрали через онлайн-платформу UNITED24

Україна купила автомобіль для розмінування за 18 млн грн. Рятувальники отримали Armtac 400 та вже успішно використовують її. Машину вдалося купити завдяки донатам через онлайн-платформу United24.

Віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що машину для розмінування Armtac 400 вже успішно застосовують у Харківській області. За його словами, Armtac 400 найбільша і найефективніша машина для розмінування вартістю понад 18 млн грн.

«З Armtac 400 сапери будуть захищенішими. Адже він має дистанційне керування на відстані до 800 м. Це гарантує оператору безпеку. Також керувати машиною можна вручну — всередині броньованої та звукоізольованої кабіни», – розповів Федоров.

Фото Михайла Федорова

Також він додав, що Armtac 400 може зачищати понад 2,4 тис. м2 території на годину, знешкоджуючи вибухонебезпечні залишки на глибині 55 см. А потужна конструкція захищає машину від протитанкових мін вагою до 10 кг.

За його словами, щодня співробітники ДСНС розміновують близько 1,5 тис. боєприпасів. Нова машина допоможе робити це швидше та безпечніше.

Також Федоров зазначив, що «Укрпошта» запустила марку з легендарним собакою-сапером Патроном, щоби купити ще один Armtac 400. Купити марку та допомогти зібрати кошти на ще одну машину можна за посиланням.

Зазначимо, що після деокупації українських територій рятувальники щодня виявляють російські міни. Сьогодні стало відомо, що під час розмінування Херсонщини загинув керівник вибухотехніків. Напередодні в Ізюмському районі на Харківщині автомобіль піротехніків наїхав на міну, один піротехнік загинув, ще п'ятеро отримали поранення.