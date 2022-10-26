В Ізюмському районі на Харківщині в результаті наїзду на ворожу міну загинув піротехнік, ще п'ятеро дістали поранення, з них троє – в тяжкому стані. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Сьогодні в Ізюмському районі на ворожу міну, попередньо протитанкову, наїхав автомобіль піротехніків ДСНС. На жаль, 1 людина загинула, 5 – отримали поранення», – йдеться у повідомленні.

Усі поранені госпіталізовані та отримують усю необхідну медичну допомогу.

«Стан трьох поранених медики оцінюють як тяжкий, двоє постраждалих мають поранення середнього ступеня тяжкості», – повідомив Синєгубов.

Своєю чергою, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що загиблий і поранені – піротехніки з Луганщини. За його даними, поранені аж 10 осіб.

«Хлопці займалися обстеженням під’їзних шляхів до повітряних ліній місцевих електропередач», – зазначив Гайдай.

Згодом в прес-службі Харківської обласної військової адміністрації уточнили, що за даними «швидкої», госпіталізовані п’ятеро, пише «Укрінформ».

«Доставлені в лікарні п'ятеро постраждалих, у машині загалом їхало 10 осіб», – зазначили в ОВА.

Нагадаємо, на Харківщині 19 жовтня внаслідок наїзду на ворожу міну загинули двоє співробітників ДСНС, ще четверо дістали поранення.