На Харківщині автомобіль піротехніків наїхав на міну, є загиблий і поранені
В Ізюмському районі на Харківщині в результаті наїзду на ворожу міну загинув піротехнік, ще п'ятеро дістали поранення, з них троє – в тяжкому стані. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
«Сьогодні в Ізюмському районі на ворожу міну, попередньо протитанкову, наїхав автомобіль піротехніків ДСНС. На жаль, 1 людина загинула, 5 – отримали поранення», – йдеться у повідомленні.
Усі поранені госпіталізовані та отримують усю необхідну медичну допомогу.
«Стан трьох поранених медики оцінюють як тяжкий, двоє постраждалих мають поранення середнього ступеня тяжкості», – повідомив Синєгубов.
Своєю чергою, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що загиблий і поранені – піротехніки з Луганщини. За його даними, поранені аж 10 осіб.
«Хлопці займалися обстеженням під’їзних шляхів до повітряних ліній місцевих електропередач», – зазначив Гайдай.
Згодом в прес-службі Харківської обласної військової адміністрації уточнили, що за даними «швидкої», госпіталізовані п’ятеро, пише «Укрінформ».
«Доставлені в лікарні п'ятеро постраждалих, у машині загалом їхало 10 осіб», – зазначили в ОВА.
Нагадаємо, на Харківщині 19 жовтня внаслідок наїзду на ворожу міну загинули двоє співробітників ДСНС, ще четверо дістали поранення.