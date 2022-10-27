Полковник поліції Олександр Козюра загинув у Херсонській області

На Херсонщині під час розмінування загинув керівник вибухотехніків обласної поліції Олександр Козюра. Це сталося вдень у середу, 26 жовтня.

«Подія сталася близько 13:00 в Бериславському районі неподалік від с. Білоусове Великоолександрівської територіальної громади», – йдеться у повідомленні поліції.

Козюра разом із колегами проводили розмінування лісосмуги поблизу населеного пункту. 42-річний полковник поліції загинув під час спроби знешкодити вибухонебезпечний предмет, що залишили після себе російські загарбники.

У Олександра залишилися дружина та двоє малолітніх синів, віком 5 і 10 років.