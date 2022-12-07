Міністр фінансів України Сергій Марченко підписав грантову угоду з німецьким банком розвитку KfW на 200 млн євро, які мають бути спрямовані на підтримку внутрішньо переміщених осіб. Про це з посиланням на інформацію посольства Німеччини в Україні, інформує «Європейська правда».

Як зазначається, через війну свої домівки вимушені були покинути загалом 13,6 млн людей і близько половини з них знайшли собі безпечне місце в Україні і як внутрішньо переміщені особи потребують фінансової підтримки для задоволення таких нагальних потреб, як одяг, їжа, ліки та житло.

«Українська держава робить надзвичайні речі для подолання наслідків війни і забезпечення своїх громадян – особливо тих, хто змушений був залишити свої домівки через війну. За допомогою цієї програми ми хочемо ще більше зміцнити соціально-економічну стійкість внутрішньо переміщених осіб і таким чином підготувати для всього українського суспільства кращі основи для економічного розвитку та відбудови», – сказала посол Німеччини Анка Фельдгузен.

Фінансовий внесок буде сплачено за дорученням Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку до державного бюджету України та використано для фінансування української програми допомоги внутрішньо переміщеним особам.

Загалом у 2022 році у межах німецького співробітництва задля розвитку Україні надано підтримку на суму близько 600 млн євро. Значна частина цього йде на підтримку внутрішньо переміщених осіб або постраждалих від війни громад.