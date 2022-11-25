Україна отримає грантові 4,5 млрд від США у рамках фінансування Світового банку

Міністр фінансів Сергій Марченко та регіональний директор Світового банку у справах Східної Європи Аруп Банерджі в четвер підписали Угоду про надання Україні гранту у розмірі 4,5 млрд доларів. Про це повідомили у прес-службі Міністерства фінансів.

Грантові кошти надали США та направили до Цільового фонду багатьох донорів як третього додаткового фінансування у рамках Проекту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні».

«Фінансування дозволить забезпечити нагальні потреби України протягом зимового періоду. Вдячний Акселью фон Тротсенбургу та Анні Б’єрде за потужну підтримку України», – написав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Facebook.

Світовий банк @WorldBank мобілізує додаткові $4,5 мільярди на підтримку України. Фінансування дозволить забезпечити нагальні потреби України протягом зимового періоду. Вдячний @AxelVT_WB та @bjerde_anna за потужну підтримку України. — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) November 22, 2022

Кошти будуть використані на забезпечення пенсійних виплат та окремих програм державної соціальної допомоги, таких як оплата житлово-комунальних послуг, підтримка малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства, ВПО, а також на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій.