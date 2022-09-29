Україна отримала 500 млн доларів грантових коштів від Європейського Союзу. Їх виділили в межах Контракту з розбудови держави та посилення стійкості, який був підписаний 5 вересня. На сайті уряду зазначається, що кошти вже зараховано до загального фонду Державного бюджету. Їх використають на фінансування найактуальніших видатків, зокрема на соціальну та гуманітарну сфери.

«Частину коштів також спрямують на підтримку продовольчої безпеки та посилення економічної стійкості країни через забезпечення безперебійного виробництва сільськогосподарської та харчової продукції, у тому числі шляхом підтримки доступу малих фермерських господарств до оборотного капіталу», – повідомили 29 вересня на сайті уряду.

Також частину грошей витратять на безперебійне виробництво сільськогосподарської та харчової продукції, у тому числі за рахунок доступу малих фермерських господарств до оборотного капіталу.

«Я вдячний Європейському Союзу за непохитну підтримку українського народу. Грантове фінансування ЄС допоможе забезпечити фінансування пріоритетних видатків держави, не збільшуючи тиск на видаткову частину державного бюджету», – зазначив Міністр фінансів України Сергій Марченко.