На одну дитину виплатять 45-75 тис. грн допомоги

Благодійний фонд «СОС Дитячі Містечка» надасть 30 млн гривень підтримки сім’ям, які всиновили дітей в Україні. Спільно з Міністерством соціальної політики фонд надасть допомогу 500 родинам, які всиновили дітей, починаючи з 1 січня 2022 року.

На одну дитину виплатять допомогу 45-75 тис. гривень. Сума залежить від віку та статусу дитини.

«З початку повномасштабної війни ми спостерігаємо значний ріст охочих прийняти дітей у свої сім’ї. На нашу думку, навіть у такий складний час право дитини жити в повноцінній родині має бути реалізовано. Працюючи останніх 8 років в Луганській області, СОС Дитячі Містечка отримує величезну кількість звернень про допомогу та підтримку від родин-усиновлювачів», – зазначає програмна директорка БФ «СОС Дитячі Містечка» Дар’я Касьянова.

«СОС Дитячі Містечка» — українська організація, що комплексно підходить до проблеми сирітства, працюючи не лише з наслідками, а й над профілактикою, надає підтримку вразливим родинам, допомагає розвивати сімейні форми виховання для дітей, позбавлених батьківського піклування, та підтримує молодь, яка виходить з-під опіки. За 18 років роботи організація допомогла понад 160 тис. людей.

Таку програму підтримки благодійний фонд приурочив Дню усиновлення, який припадає на 30 вересня. Цього дня у львівському Центрі опіки сиріт відбудеться форум «Кожна дитина мріє про сім’ю».

Заповнити заявку на отримання допомоги та дізнатися деталі програми можна на сайті фонду.