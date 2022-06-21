Представники БФ "Рідні" просили Папу про молитву за українських дітей

Через російську агресію в Україні за офіційними даними загинуло і поранено майже 1000 дітей, мільйони маленьких українців стали внутрішньо переміщеними особами, понад мільйон виїхало за кордон. Значна частина дітей ще залишається у районах, де йдуть бойові дії, аби прилеглих областях. Тож захисту дітей під час війни приділяється особлива увага.

Благодійний фонд «Рідні» до війни опікувався дітьми-сиротами і дітьми, позбавленими батьківської опіки, а також сім’ями, що опинилися у важких життєвих обставинах. Такі діти отримували від фонду усіляку підтримку: матеріальну, психологічну, освітню тощо.

З початком воєнних дій кількість дітей, яким потрібна допомога і підтримка, і якими займається БФ «Рідні» значно зросла, адже до Львова і області прибуло багато дітей із зони, де йдуть бойові дії.

Українські діти, які через війну знайшли прихисток в Італії, зустрілися з Папою

«З перших днів війни ми з командою почали надавати гуманітарну допомогу в 11 міст України. Ми підтримуємо сім’ї і дітей, які постраждали від війни. У Львові та області працюємо з внутрішньо переміщеними дітьми, надаємо їм психологічну, навчальну, розвиткову підтримку, організовуємо для них навчання, курси тощо. Ми маємо також проекти повного циклу, де, скажімо, спільно з Львівською міською радою готуємо приміщення для проживання дітей», – каже керівниця Фонду Мар’яна Романяк.

У Львові на вул. Зеленій, 204 є центр «Рідні», який Фонд відкрив спільно з ЛМР. Він розрахований на 26 дітей, які опинилися у важких життєвих обставинах. У Центрі приймають дітей з різних міст України. Тут для них створені усі умови, аби вони почувалися у безпеці, забули жахіття, які їм довелося пережити. У центрі діти не лише живуть, харчуються, а й отримують освітню, психологічну підтримку тощо.

За словами Мар’яни Романяк, у планах є ще один проект «Спільнота», який Фонд буде реалізовувати спільно з ЛМР – житло для 20 дітей-підлітків. У «Спільноті» діти будуть не лише проживати, харчуватися, а й навчатися, відвідувати курси програми по лідерству, проходити реабілітацію після всього, що вони пережили тощо.

Фонд «Рідні» реалізує проекти не тільки у межах Львова та області, а й в інших регіонах: у Києві та Київщині, на Житомирщині. Нещодавно команда Фонду відвідала близько 30 сімей у Житомирській області. Там, окрім фінансової підтримки, діти та дорослі потребують допомоги із організацією дозвілля, а також психологічної підтримки. Спільно з представниками ОТГ, громадою міст працівники Фонду напрацювали спільний план дій.

На Житомирщині працівники Фонду відвідали близько 30 сімей, які потребують допомоги і підтримки,

Зараз Фонд шукає партнерів, з якими міг би спільно продовжити реалізацію різноманітних проектів. Нині потрібні партнери по реалізації проектів житла для дітей, психологічної, освітньої підтримки.

У Фонді сподіваються на підтримку представників бізнесу, а також фізичних осіб, які можуть зробити посильний внесок на благо дітей. Аби підтримати Фонд, слід зайти сайт чи на платформу «Патреон», де можна підписатися на підтримку фонду.