Благодійний фонд «Рідні» організовує міжнародну фотовиставку про те, як бачать війну в Україні діти. Батьків просять надсилати фотографії, які робили діти для участі у цій фотовиставці.

«Ми вирішили дослідити як війну бачать діти, зокрема через камери телефонів. В мобільних галереях кожного українця, навіть найменшого, є фото ДО війни і після 24 лютого. Нам важливо почути наймолодших, побачити їхню точку зору. Ми впевнені, що вам є що розказати і показати світу», – пояснюють мету свого проекту у БФ «Рідні».

Так, батьків та дітей закликають надсилати свої фотографії разом з історіями за цією гугл-формою https://forms.gle/UyAr25BwhN84fmxCA або за номером телефону +380 68 998 1919.

«Дорогі діти та батьки! Ми будемо вдячні вам за надіслані фото, зроблені дітьми. Фотографії, їх авторів та історії будуть представлені у різних країнах Європи з метою висвітлення воєнних дії Росії проти України та привернення уваги міжнародної спільноти до наслідків війни та порушення прав дітей», – вказано у повідомленні благодійного фонду.