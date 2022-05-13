Під час війни діти отримують фізичні і психологічні травми

Міністерство охорони здоров’я України запустило реєстр, де збирає інформацію про дітей, які внаслідок військових дій зазнали фізичних чи психологічних травмувань або які не можуть отримати необхідну медичну допомогу. Зібрані дані передадуть до Офісу Президента та спеціального фонду, які надаватимуть фінансову допомогу батькам або опікунам на лікування чи реабілітацію дитини.

«Зараз досить складний період для всіх, а особливо для дітей. Тому ми виступили з ініціативою зібрати інформацію про дітей, які постраждали від воєнних дій особливо. На сайті міністерства розміщений опитувальник, який потрібно заповнити, надавши інформацію про постраждалу дитину, якій необхідне відповідне лікування. Далі з контактною особою зв’яжуться для уточнення деталей та подльшої взаємодії», – повідомив перший заступник міністра охорони здоров’я Олександр Комаріда.

Заповнити заявку на внесення до реєстру можна за посиланням. Подавати інформацію про постраждалих дітей можуть батьки, родичі або знайомі. У заявці слід надати інформацію про дитину (дітей), її стан, контакти родини (чи опікунів).

«Зібрана інформація передаватиметься до Офісу Президента та спеціального фонду, які надаватимуть фінансову допомогу батькам або опікунам для лікування чи реабілітацію дитини», – кажуть у МОЗ.