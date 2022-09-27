Україна розраховує отримати від Міжнародного валютного фонду 2,8 млрд доларів, а від Великобританії – 500 млн доларів на закупівлю газу

Цьогоріч Міжнародний валютний фонд надасть Україні загалом 2,8 млрд доларів. Також Велика Британія виділить 500 млн доларів на газ. Під час засідання уряду у вівторок, 27 вересня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що керівництво МВФ і Світового банку запевнило українську владу у своїй підтримці.

Прем'єр-міністр розповів, що загалом цьогоріч Україна розраховує отримати від Міжнародного валютного фонду 2,8 млрд доларів, а від Великобританії – 500 млн доларів на закупівлю газу.

«Дуже важливі розмови були з керівником МВФ Крісталіною Георгієвою та керівництвом Світового банку паном Тротсенбургом та пані Б’єрде. Фактично, це дві найбільші міжнародні фінансові організації. І ми маємо запевнення, що вони продовжать підтримувати Україну», – сказав Шмигаль.

За його словами, місія МВФ має розпочати роботу в Україні у жовтні.

Також прем'єр-міністр зазначив, що минулого тижня представники української делегації працювали у США та Великій Британії. Зокрема Денис Шмигаль та Олена Зеленська провели близько 50 різних зустрічей із союзниками.

«Загалом обговорювали 5 ключових тем: безпека українських ядерних об’єктів та демілітаризація Запорізької АЕС, фінансова підтримка України, конфіскація російських активів та відновлення України, покарання російських воєнних злочинців а гарантії безпеки для України, продовження зернової ініціативи для подолання продовольчої кризи в світі», – зазначив Шмигаль.

Зазначимо, раніше Денис Шмигаль повідомляв, що до кінця року Україна планує отримати від партнерів ще від 12 до 16 млрд доларів.

Нагадаємо, нещодавно Міжнародний валютний фонд виділив 1,4 млрд доларів США додаткової підтримки Україні.