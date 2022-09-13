Україна отримає від Міжнародного валютного фонду додаткові 1,4 млрд доларів в рамках програми екстреного фінансування. Про це у вівторок, 13 вересня, у Twitter повідомив президент Володимир Зеленський.

«Провів телефонну розмову з директором-розпорядником МВФ Кристаліною Георгієвою. Подякував за виділені $1,4 мільярда додаткової підтримки. Обговорили майбутню співпрацю задля зміцнення фінансової стабільності України», – написав Зеленський.

За словами заступника виконавчого директора від України у Міжнародному валютному фонді Владислава Рашкована, сьогодні відбулася неформальна зустріч фонду щодо розблокування нової програми екстреного фінансування (Rapid financing instrument, RFI), повідомила «Економічна правда».

«Я не можу сказати напевно, але це розблокує Україні додаткові 1,4 млрд доларів протягом наступного місяця», – зазначив Рашкован.

Він уточнив, що остаточне затвердження має відбутися наприкінці вересня. Після узгодження програми знадобиться ще 10 днів, щоби кошти надійшли.

Видання зазначає, що у разі схвалення МВФ тимчасово збільшить існуючі ліміти доступу та дозволить усім країнам-членам запозичити до 50% своєї квоти МВФ у рамках Інструменту швидкого фінансування МВФ та Інструменту швидкого кредитування, який обслуговує країни з низьким рівнем доходу.

Нагадаємо, у березні МВФ схвалив екстрене фінансування України в розмірі 1,4 млрд доларів, щоб допомогти задовольнити термінові потреби у видатках і пом’якшити наслідки війни. Максимальний обсяг RFI обмежений 50% квоти країни в МВФ на рік, тобто максимальний обсяг для України становив 1,4 млрд доларів.