Міжнародний валютний фонд шукає способи надання екстреного фінансування країнам, які зіткнулися з потрясіннями цін на продовольство, спричиненими війною в Україн. Про це пише агенція Reuters.

План, про який раніше не повідомлялося, буде представлено на неформальному засіданні ради. Це дозволить МВФ допомагати Україні та іншим країнам, які сильно постраждали від російської війни в Україні, не висуваючи умов, необхідних у програмі звичайного фінансування. Розмір і обсяг заходів поки невідомі.

За словами джерел, офіційне голосування на підтримку цього заходу очікується до щорічних зборів Фонду в жовтні. У разі схвалення МВФ тимчасово збільшить існуючі ліміти доступу та дозволить усім країнам-членам запозичувати до 50% своєї квоти МВФ у рамках Інструменту швидкого фінансування МВФ та Інструменту швидкого кредитування, який обслуговує країни з низьким рівнем доходу.

МВФ спрогнозував у липні, що цього року інфляція досягне 6,6% у розвинутих економіках і 9,5% у країнах з ринком, що формується, і в країнах, що розвиваються, створюючи очевидний ризик для поточної та майбутньої макроекономічної стабільності.

До слова, у березні МВФ схвалив екстрене фінансування України в розмірі 1,4 млрд доларів у рамках інструменту RFI, щоб допомогти задовольнити термінові потреби у видатках і пом’якшити наслідки війни. Очікується, що цього року економіка України скоротиться на 35%.