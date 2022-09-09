Всього програма макроекономічної підтримки України становить 8 млрд євро

Рада Європейського Союзу на своєму засіданні у п’ятницю, 9 вересня, схвалила пропозицію Єврокомісії виділити Україні другий транш макроекономічної допомоги у розмірі 5 млрд євро. Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів Чехії, пише «Економічна правда».

Як повідомляється, перший транш макрофіну у розмірі 1 млрд євро країна отримала у липні. Всього програма макроекономічної підтримки України становить 8 млрд євро.

«Після липневої домовленості про надання 1 млрд євро міністри фінансів ЄС у Празі домовилися прискорити наступну частину макрофінансової допомоги Україні у розмірі 5 млрд євро», – йдеться у повідомленні.

Міністр фінансів Збинек Станюра зазначив, що новий кредит у розмірі 5 млрд доларів піде на «повсякденну діяльність держави та забезпечить роботу критичної інфраструктури в країні: офісів, шкіл чи лікарень».

На наступних засіданнях Ради ЄС з економічних питань міністр наполягатиме на швидкому узгодженні з позиції головуючої країни надання 3 млрд євро. Цю суму поділять на кредити та гранти.

Як повідомляв ZAXID.NET, 1 липня Європейська комісія запропонувала новий пакет макрофінансової допомоги для України на суму 1 млрд євро. 12 липня Рада ЄС затвердила цю пропозицію. Це перша частина виняткового пакета макрофінансової допомоги у розмірі до 9 млрд євро, про який Єврокомісія оголосила 18 травня і який на саміті 23-24 червня схвалила Європейська рада.

Нагадаємо, окрім цього пакету допомоги, ЄС також виділив 1,6 млрд євро на відбудову України і 500 млн євро на військову допомогу Україні.