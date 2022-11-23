Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) виділив 372 млн євро на підтримку української енергетичної системи. Про це йдеться в опублікованій 23 листопада заяві банку, передає «Укрінформ».

Зазначається, що ЄБРР надасть позику під державні гарантії в розмірі 300 млн євро, що складається з двох частин: до 150 млн євро – на закупівлю обладнання для проведення аварійних ремонтів української енергосистеми; ще 150 млн євро – на підтримку структури капіталу.

«Європейський банк реконструкції та розвитку схвалив пакет фінансування на 372 млн євро для підтримки української компанії "Укренерго" для швидкого аварійного ремонту пошкоджень, спричинених потужними бомбардуваннями цивільної енергетичної інфраструктури під час війни Росії проти України, і для підтримки стабільності енергетичної системи країни з настанням зими», – йдеться у заяві банку.

Окремою частиною виділили 72 млн євро гранту, які спрямують на екстрений ремонт енергомереж. Ці кошти Україні передасть уряд Нідерландів.

Нагадаємо, що ЄБРР виділить 500 млн євро позик для «Укренерго» та «Нафтогазу», за які мають закупити обладнання, необхідне для відновлення пошкоджених енергомереж.