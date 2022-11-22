Урсула фон дер Ляєн на засіданні Європарламенту в Страсбурзі, Франція, 22 листопада 2022

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у вівторок, 22 листопада оголосила, що ЄК виділяє Україні ще 2,5 мільярда євро на відбудову.

«Європейська комісія виділяє Україні ще 2,5 мільярда євро. Ми плануємо 18 мільярдів євро на 2023 рік із регулярним виділенням коштів. Для термінового ремонту та швидкого відновлення, що веде до успішної реконструкції. Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно», – написала вона у Twitter.

The @EU_Commission is disbursing a further €2.5 billion for Ukraine.



We are planning €18 billion for 2023, with funding disbursed regularly.



For urgent repairs and fast recovery leading to a successful reconstruction.



We will keep on supporting for as long as it takes. pic.twitter.com/X2bVI5PKe9 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 22, 2022

Оголошені сьогодні кошти є частиною цьогорічного пакета макрофінансової допомоги ЄС у 9 млрд євро. Як очікується, ще 500 млн євро Україна має отримати в грудні, зазначає «Українська правда».

Крім того, Україна розраховує отримати 3 млрд євро на початку наступного року, ці кошти будуть включені у пакет на 18 млрд євро на 2023 рік.

Раніше Єврокомісія презентувала програму надзвичайної макрофінансової допомоги для України на наступний рік з розрахунку 1,5 млрд євро на місяць, на загальну суму 18 млрд євро. Ця допомога має бути стабільною та передбачуваною, та частково задовольнити потреби у забезпеченні стійкості держави. Водночас Угорщина стала єдиною країною ЄС, яка виступила проти надання Україні такої допомоги.

Макрофінансова допомога від ЄС буде супроводжуватися допомогою від інших країн та міжнародних фінансових інституцій. За попередньою оцінкою, у наступному році для забезпечення здатності держави виконувати основні соціальні функції Україна потребуватиме щомісяця суму від 3 до 5 млрд євро.