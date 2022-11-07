У Болгарії відбулася зустріч міністрів закордонних справ країн Центральноєвропейської ініціативи

У понеділок, 7 листопада, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна не підтримає план довгострокової фінансової підтримки України, який напередодні анонсувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

За словами Сійяро, Будапешт уже надав значну фінансову допомогу Україні та готовий робити це надалі. Але довгостроковий план спільних запозичень Угорщина не підтримуватиме, так як він виявився неефективним під час пандемії коронавірусу.

«Ми готові продовжити фінансову підтримку на двосторонній основі, на основі двосторонньої угоди між Україною та Угорщиною. Але ми, безумовно, не будемо підтримувати будь-які спільні запозичення ЄС у цій сфері», – заявив Сійярто під час зустрічі міністрів закордонних справ країн Центральноєвропейської ініціативи в Болгарії, повідомила «Європейська правда».

Глава МЗС зазначив, що уряд Угорщини вже витратив «десятки та сотні мільйонів євро» на підтримку закладів охорони здоров'я, освіти, культури та церков в Україні.

Також він покритикував санкції, які були запроваджені Євросоюзом проти Росії. Адже, за його словами, вони не завдають шкоди Москві, а більше б’ють по європейцях.

Нагадаємо, що раніше лідери ЄС погодились на виплату Україні по 1,5 млрд євро щомісяця. Заплановано, що сукупна фінансова допомога з боку ЄС наступного року має скласти 18 млрд євро. Кошти планують надавати у формі пільгових довгострокових кредитів, які покриватимуть також витрати на сплату відсотків і проведення реформ, необхідних для наближення до членства в ЄС.