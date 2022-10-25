Лідери Європейського Союзу погодилися виділити Україні наступного року регулярну щомісячну допомогу по 1,5 млрд євро на місяць та доручили міністрам фінансів розробити механізм для виплати цих коштів. Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після саміту лідерів ЄС в Брюсселі, повідомляє «Європейська правда».

«Україна говорить нам, що їм потрібно приблизно 3−4 млрд євро на місяць, щоб мати достатньо ресурсів для основних потреб. Ці від 3 до 4 млрд євро повинні фінансуватися Європейським Союзом та нашими американськими друзями, фінансовими інституціями. Тож дискусія була про 1,5 млрд євро на місяць для України, фінансовані Євросоюзом. Тож це дає загальну суму 18 млрд євро на наступний рік – обсяг, на який Україна може покладатися», – сказала фон дер Ляєн.

За її словами, міністри фінансів країн ЄС отримали доручення розвинути відповідний механізм та підкреслила, що «було також важливо дати сигнал Україні, що ми дуже добре знаємо, наскільки важливим є цей надійний потік доходу».

Президент Єврокомісії також констатувала, що Росія цілеспрямовано руйнує цивільну інфраструктуру України.

«Це – тероризм. Росія намагається зруйнувати, паралізувати Україну, але ми цього не допустимо», – зазначила вона.

Нагадаємо, сьогодні в Берліні розпочалася конференція щодо плану повоєнного відновлення України за участі національних лідерів, експертів та керівників великих компаній. За словами організаторів, це має стати «планом Маршалла». Ініціаторами зустрічі стали канцлер Німеччини Олаф Шольц та Європейська комісія. Зазначалося, що конкретних грошових зобовʼязань учасники обговорення поки не матимуть.

Раніше сьогодні канцлер Німеччини Олаф Шольц зазначив, що Україна в майбутньому стане членом ЄС, тому відбудова країни має відбуватися з урахування цієї перспективи. Своєю чергою, президент Володимир Зеленський попросив партнерів України заснувати новий формат допомоги – фінансовий «Рамштайн».