Президент Володимир Зеленський просить партнерів України заснувати новий формат допомоги – фінансовий «Рамштайн». Про це він сказав у вівторок, 25 жовтня, на міжнародній експертній конференції з відновлення, реконструкції та модернізації України, пише LIGA.net.

«Я дякую за вже надану підтримку нашій державі, однак маємо надати більш системний характер цій підтримці. Я вірю, що вже зараз можна ухвалити рішення про заснування фінансового "Рамштайну" – за аналогією з оборонним "Рамштайном", який уже функціонує», – сказав він.

Президент пояснив, що йдеться про координаційну платформу, яка об'єднає і направить зусилля, необхідні для відбудови України. За його словами, фінансова допомога – це один зі стовпів безпеки України нарівні з оборонною підтримкою.

Президент нагадав, що Україна розробила план оперативної відбудови соціальної інфраструктури Fast Recovery на 17,5 млрд доларів, але не отримала «жодного цента» на швидке відновлення.

Також він розраховує від сьогоднішньої конференції ухвалення рішення про допомогу для покриття дефіциту бюджету наступного року.

«Для України це непідйомна сума – 28 млрд доларів дефіциту. Це зарплати вчителів, лікарів, пенсії. Наше об'єднання досить потужне, щоб реалізувати це завдання», – сказав Зеленський.

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС планує у 2023 році виділити Україні 18 млрд євро – щомісяця по 1,5 млрд євро. Приблизно стільки ж – по $1,5 млрд – планують виділяти США.

Назва програми оборонної підтримки України «Рамштайн» походить від імені однойменної авіабази Повітряних сил США, яка розташована в Німеччині. Саме на цій авіабазі в квітні 2022 року партнери України вперше зустрілися для комплексного обговорення надання їй військової допомоги.