У Берліні відбувається українсько-німецький економічний форум

У понеділок, 24 жовтня, у Берліні відбувається німецько-український економічний форум, під час якого союзники обговорювали перспективи та шляхи підтримки України.

«Ми підтримуємо Україну у війні та у відновленні. Ви можете розраховувати на нас, Денисе Шмигаль. Сьогодні на німецько-українському Економічному форумі та завтра на міжнародній конференції з відновлення ми обговоримо способи надання довгострокової підтримки», – написав у Twitter Шольц.

Він заявив, що той, хто інвестує у відновлення України, інвестує у майбутнього члена ЄС.

«Дві тисячі німецьких компаній вже працюють там і особливо цінують цілеспрямованих фахівців – величезний потенціал, навіть якщо шлях до ЄС все ще потребує реформ», – додав Шольц.

Wer in den Wiederaufbau der #Ukraine investiert, investiert in ein künftiges EU-Mitglied. Schon jetzt sind 2000 deutsche Unternehmen dort aktiv und schätzen vor allem die motivierten Fachkräfte - ein enormes Potential, auch wenn der Weg in die EU noch Reformen bedarf. 2/2 — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) October 24, 2022

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що Олаф Шольц підтвердив, що Україна отримає від Німеччини ще три комплекси IRIS-T.

«Обговорили відновлення України й ключові аспекти нашої співпраці. Висловив подяку пану Шольцу за персональну ініціативу з організації Конференції відновлення України в Берліні», – написав Шмигаль на своїй сторінці у Facebook.

Також він зазначив, що перша система IRIS-T, яку Україна нещодавно отримала, надзвичайно ефективно показала себе на захисті українського неба та вже врятувала чимало життів. Раніше Денис Шмигаль розповів, що німецька система ППО IRIS-T знищує дев’ять із десяти ракет.

Наразі невідомо, чи він мав на увазі додаткові системи, чи три IRIS-T із чотирьох, про поставку яких повідомлялося раніше. Одну із них Україна вже отримала та успішно застостосовує.

Фото Дениса Шмигаля

Денис Шмигаль під час свого виступу на форумі зосередив увагу на перспективах, які відкриються для європейського бізнесу в процесі реалізації Плану відновлення України. Зокрема він розглянув такі напрямки:

Військово-промисловий комплекс. Націлені створити високотехнологічний ВПК, зокрема завдяки трансферту європейських і світових військових технологій, залучення інвестицій в конструкторські розробки та побудову військових виробництв.

Енергетика. Маємо значний потенціал для постачання «чистої» енергії та найбільші в Європі газосховища.

Цифрові технології. Україна в перспективі може перетворитися на цифровий хаб азійського та європейського магістрального інтернет-трафіку.

Аграрний сектор, інвестиційний потенціал якого — щонайменше 34 млрд доларів.

Green Deal. Бачимо себе кліматично модернізованою державою. Європейські інвестиції в «чисте» українське виробництво — це крок до реалізації «зеленого переходу».

Також прем'єр-міністр розповів, що із Шольцом вони обговорили й особливо важливе питання — ситуацію на Запорізькій АЕС та Каховській ГЕС. Адже російські терористи продовжують погрози й шантаж. Денис Шмигаль закликав партнерів рішуче відреагувати на такі заяви, щоби відвернути потенційну катастрофу.