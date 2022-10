У понеділок, 24 жовтня, у Берліні відбувається німецько-український економічний форум, під час якого союзники обговорювали перспективи та шляхи підтримки України.

«Ми підтримуємо Україну у війні та у відновленні. Ви можете розраховувати на нас, Денисе Шмигаль. Сьогодні на німецько-українському Економічному форумі та завтра на міжнародній конференції з відновлення ми обговоримо способи надання довгострокової підтримки», – написав у Twitter Шольц.

Він заявив, що той, хто інвестує у відновлення України, інвестує у майбутнього члена ЄС.

«Дві тисячі німецьких компаній вже працюють там і особливо цінують цілеспрямованих фахівців – величезний потенціал, навіть якщо шлях до ЄС все ще потребує реформ», – додав Шольц.

Wer in den Wiederaufbau der #Ukraine investiert, investiert in ein künftiges EU-Mitglied. Schon jetzt sind 2000 deutsche Unternehmen dort aktiv und schätzen vor allem die motivierten Fachkräfte - ein enormes Potential, auch wenn der Weg in die EU noch Reformen bedarf. 2/2