Денис Шмигаль заявив про високу ефективність німецької системи ППО IRIS-T

Наданий Німеччиною зенітно-ракетний комплекс IRIS-T допомагає ефективно закривати небо над Україною, знищуючи дев’ять із десяти ракет, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Система IRIS-T є надзвичайно ефективною. Я буду говорити про це і сьогодні, і завтра. Ми, можна так сказати, захищаємо наш повітряний простір завдяки цьому сучасному озброєнню. Воно точно ефективне: 9 із 10 ракет (знищує - ред.), фактично рятує життя українців, вражаючи мішень. Це найвищий показник, який є у того озброєння, яке ми бачили та яким користувалися», – сказав він на відкритті V українсько-німецького економічного форуму в понеділок, 24 жовтня, повідомив «Укрінформ».

За словами голови уряду, за останні два тижні Росія випустила по Україні понад 300 ракет та дронів, які цілеспрямовано руйнують енергетичну, теплову та водопостачальну інфраструктуру.

«Хочу подякувати федеральному уряду, особисто канцлеру Шольцу за увесь спектр допомоги, який нам надає Німеччина від військової до фінансової, соціальної, гуманітарної», – сказав Денис Шмигаль.

Зенітно-ракетний комплекс IRIS-T вже інтегровано в систему протиповітряної оборони України. Те, що ця система вже в Україні, стало відомо 12 жовтня. Загалом Україна має отримати чотири такі системи. Повідомлялося, що решта систем надійде наступного року.