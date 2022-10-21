Німецька радіолокаційна станція TRML-4D працює із системою ППО IRIS-T, яка вже є на озброєнні української армії

Німецька компанія Hensoldt передала Україні першу багатофункціональну радіолокаційну станцію (РЛС) TRML-4D. Про це йдеться в офіційному звіті компанії, пише в п’ятницю, 21 жовтня, «Мілітарний».

Як йдеться у повідомленні, компанія в рекордно короткий термін має поставити свої чотири РЛС для німецької системи ППО IRIS-T SLM. Ця РЛС є основним засобом виявлення батареї IRIS-T SLM. До складу батареї також входять кілька самохідних пускових установок та центр керування вогнем.

Розроблена у 2018 році TRML-4D – це мобільна багатофункціональна радіолокаційна станція середньої дальності. Вона дозволяє виявляти, супроводжувати й класифікувати різні типи повітряних цілей, в тому числі – малорозмірні, швидкісні, низьколітаючі та/або маневруючі крилаті ракети. Станція дозволяє одночасно виявляти та супроводжувати до 1500 різних цілей на дальностях від 0,01 до 250 км. Максимальна висота виявлення – 30 км. Літаки винищувальної авіації можуть супроводжуватися на відстані до 150 км, надзвукові ракети – на відстані до 60 км.

Ця РЛС також оснащена системами розпізнавання «свій-чужий», виявлення та придушення перешкод.

Компанія Hensoldt постачає РЛС для нових фрегатів та корветів ВМС Німеччини, а також ПС Німеччини для спостереження за повітряним простором. Рішення Hensoldt сумісні з архітектурою системи протиповітряної оборони НАТО та не залежать від іноземних технологій.