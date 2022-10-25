Олаф Шольц виступає на міжнародній експертній конференції в Берліні, 24 жовтня 2022

Повоєнна Україна, реконструйована за допомогою союзників, стане потужним постачальником «зеленої» енергії, експортером високоякісних промислових та сільськогосподарських продуктів, цифровим гігантом з одними з найкращих у світі IT-експертами та членом ЄС з інфраструктурою та правосуддям, на які будуть рівнятися. Про це у вівторок, 25 жовтня, заявив німецький канцлер Олаф Шольц, виступаючи на дебютній Міжнародній експертній конференції з відновлення, реконструкції та модернізації України, пише LIGA.net.

«Сьогодні ми не знаємо, коли закінчиться ця війна, але вона закінчиться», – заявив канцлер і пообіцяв, що Захід не перестане допомагати країні після закінчення війни.

Голова німецького уряду запевнив, що над реконструкцією України в сучасну державу працюватимуть «найсвітліші та найяскравіші розуми» – за допомогою «колективних знань» світу.

За словами Шольца, настав час союзникам розробити довгострокові урядові програми конкретної допомоги Україні, з чітким розумінням, як вибудовувати її майбутнє та звідки брати на це фінанси «на роки та десятиліття вперед».

«Це не донорська конференція. Більш фундаментально. Це про розробку структур та механізмів, які сприяють фінансуванню того, що [британський економіст] Джон Мейнард Кейнс у 1944 році назвав "перманентною реконструкцією"», – пояснив він.

Канцлер повторив у промові, що Україна – «майбутній член ЄС», і її вступ до цього об'єднання країн – «одне з найпослідовніших геополітичних рішень нашого часу».

«Не тільки Україна, а і Європа загалом стане від цього лише сильнішою», – сказав Шольц і додав: «У її боротьбі за свободу, незалежність і суверенітет Україна не самотня – і не буде самотня. […] Ми підтримуватимемо її політично, фінансово, по гуманітарній темі та військовою допомогою стільки, скільки буде потрібно. […] Цінності, які у нас спільні, переможуть».

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на цій конференції заявил, що «ми ніколи не зможемо зрівнятися з жертвами, які українці приносять щодня, але ми можемо підтримати їх та надати те що їм потрібно – допомога, швидке відновлення та реконструкція».

Міжнародна експертна конференція з повоєнного відновлення України розпочалася 24 жовтня.