Шольц радить відновлювати Україну з урахуванням її членства в ЄС
Канцлер Німеччини заявив, що Україна в майбутньому стане членом Євросоюзу
Німеччина підтримує повноцінне членство України в Європейському Союзі в майбутньому, тому відбудова країни має відбуватися з урахуванням цієї перспективи, заявив канцлер Олаф Шольц у виступі на відкритті 5-го німецько-українського бізнес-форуму з відбудови України в Берліні.
Шольц нагадав, що 23 червня глави держав та урядів ЄС надали Україні статус кандидата.
«У такий спосіб ми також несемо відповідальність за те, що всі давно зрозуміли після Майдану: Україна є частиною європейської сім’ї. Я говорю дуже серйозно і розумію всі наслідки цього – ми хочемо, щоб Україна стала частиною Європейського Союзу», – сказав канцлер Німеччини, якого процитував «Укрінформ».
Він додав, що це рішення є сигналом приватним інвесторам: той, хто сьогодні інвестуватиме у відбудову України, вкладатиме кошти в країну, яка буде частиною ЄС і частиною спільного європейського ринку. За словами Шольца, це також впливає і на сам процес відбудови України, який треба здійснювати, пам’ятаючи, що Україна колись стане повноцінним членом ЄС.
«Це означає, що і в логістиці, і в транспорті треба діяти так, щоб «прив’язати» Україну відразу до внутрішнього європейського ринку. Це означає, що експортні шляхи мають бути відкриті для українських продуктів, для українських фірм. І одночасно треба пам’ятати про довкілля і про екологічне сільське господарство», – зазначив він.
Канцлер наголосив на тому, що необхідно не лише відбудувати зруйнований енергетичний сектор України, хоча зараз це є пріоритетом, а також треба підвищити ефективність і розбудувати експорт електроенергії з України в ЄС, зміцнити українську енергетичну систему.
«В України є сонце, вітер – це дуже хороші передумови для того, щоб вона була не просто транзитною країною, а експортером відновлювальної енергії. Вже є перша угода між українським та німецькими підприємствами, і ми знаємо, що тут є великий потенціал», – вважає Шольц.
Нагадаємо, раніше Шольц також висловився за розширення ЄС.