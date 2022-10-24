Олаф Шольц виступає на відкритті 5-го німецько-українського бізнес-форуму з відбудови України в Берліні, 24 жовтня 2022

Німеччина підтримує повноцінне членство України в Європейському Союзі в майбутньому, тому відбудова країни має відбуватися з урахуванням цієї перспективи, заявив канцлер Олаф Шольц у виступі на відкритті 5-го німецько-українського бізнес-форуму з відбудови України в Берліні.

Шольц нагадав, що 23 червня глави держав та урядів ЄС надали Україні статус кандидата.

«У такий спосіб ми також несемо відповідальність за те, що всі давно зрозуміли після Майдану: Україна є частиною європейської сім’ї. Я говорю дуже серйозно і розумію всі наслідки цього – ми хочемо, щоб Україна стала частиною Європейського Союзу», – сказав канцлер Німеччини, якого процитував «Укрінформ».

Він додав, що це рішення є сигналом приватним інвесторам: той, хто сьогодні інвестуватиме у відбудову України, вкладатиме кошти в країну, яка буде частиною ЄС і частиною спільного європейського ринку. За словами Шольца, це також впливає і на сам процес відбудови України, який треба здійснювати, пам’ятаючи, що Україна колись стане повноцінним членом ЄС.

«Це означає, що і в логістиці, і в транспорті треба діяти так, щоб «прив’язати» Україну відразу до внутрішнього європейського ринку. Це означає, що експортні шляхи мають бути відкриті для українських продуктів, для українських фірм. І одночасно треба пам’ятати про довкілля і про екологічне сільське господарство», – зазначив він.

Канцлер наголосив на тому, що необхідно не лише відбудувати зруйнований енергетичний сектор України, хоча зараз це є пріоритетом, а також треба підвищити ефективність і розбудувати експорт електроенергії з України в ЄС, зміцнити українську енергетичну систему.

«В України є сонце, вітер – це дуже хороші передумови для того, щоб вона була не просто транзитною країною, а експортером відновлювальної енергії. Вже є перша угода між українським та німецькими підприємствами, і ми знаємо, що тут є великий потенціал», – вважає Шольц.

Нагадаємо, раніше Шольц також висловився за розширення ЄС.