Шольц сказав, що кожна країна ЄС має бути почутою

Канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив за реформування Європейського Союзу, щоб підготувати його до прийому нових членів. Про це він заявив на з'їзді Партії європейських соціалістів, повідомляє Zeit.

Шольц виступив за поступове скасування принципу одностайності при ухваленні рішень у зовнішній політиці, а також в інших сферах – наприклад, у податковій політиці.

«Я знаю, що нам ще багатьох треба буде тут переконати. Але я також чітко кажу: якщо нашою метою є геополітична Європа, то рішення більшості – це набуття, а не втрата суверенітету», – заявив Шольц.

Канцлер Німеччини вважає, що єдиний Євросоюз, що складається з 27, 30 або 36 держав з більш ніж 500 млн вільних і рівноправних громадян може «ще більше посилити свою вагу в цьому світі». Він закликав «не забувати» стурбованості малих держав-членів, щоб кожна країна була почутою. «Кожна країна має бути почута з її проблемами, все інше було б зрадою європейської ідеї», – сказав Шольц.

Шольц також виступив за більшу автономію, включаючи військову незалежність для ЄС.

«У майбутньому ЄС буде потрібне скоординоване збільшення можливостей, спільні закупівлі, сили швидкого реагування ЄС до 2025 року та реальна штаб-квартира ЄС для чіткої структури керівництва. Ми повинні впевнено брати участь у спільних європейських оборонних зусиллях», – заявив канцлер Німеччини.

Нагадаємо, влітку кандидатами на вступ до ЄС стали Україна й Молдова.