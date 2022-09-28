Канцлер Німеччини роздратувався закликами надати Україні танки
«Деякі критики поводяться так, ніби ми постачаємо лише шоломи»
Канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив роздратування через заклики постачати Україні основні бойові танки. Про це він сказав в інтерв’ю Neuen Osnabrücker Zeitung, пише в середу, 28 вересня, «Європейська правда».
За словами канцлера, у дебатах щодо танків «повністю проігноровано той факт, що нашим круговим обміном ми також дозволяємо поставити в Україну понад 100 бойових танків і бойових машин піхоти».
«Такі партнери, як Чехія і Словаччина, Румунія і Греція, передають танки східноєвропейського виробництва в Україну, де вони можуть бути негайно використані, оскільки логістика, боєприпаси, запчастини і необхідні ноу-хау є в наявності. Натомість ми поступово поповнюємо запаси наших партнерів західною технікою», – сказав Шольц.
У зв’язку з цим, він висловив здивування, «що деякі критики поводяться так, ніби ми постачаємо лише шоломи».
Щодо питання постачання власних бойових танків канцлер сказав: «Позиція федерального уряду чітка: не діяти самостійно; і так буде і надалі».
Водночас Шольц додав, що ситуація в Україні «дуже динамічна, і ми постійно переоцінюємо її».
«Німеччина підтримує Україну в міру своїх можливостей і в той же час робить все можливе, щоб не допустити прямого конфлікту між НАТО і Росією. Саме це лежить в основі всіх рішень. І це також відповідає волі переважної більшості громадян», – заявив канцлер.
Раніше посолка Німеччини в Україні Анка Фельдгузен порадила Києву продовжувати переговори з Берліном про постачання бойових танків.
Також, як повідомляв ZAXID.NET, минулого тижня німецький парламент не зміг проголосувати за пропозицію опозиційного блоку ХДС/ХСС щодо негайного постачання Україні танків та іншої бронетехніки західного зразка.
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