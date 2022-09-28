Канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив роздратування через заклики постачати Україні основні бойові танки. Про це він сказав в інтерв’ю Neuen Osnabrücker Zeitung, пише в середу, 28 вересня, «Європейська правда».

За словами канцлера, у дебатах щодо танків «повністю проігноровано той факт, що нашим круговим обміном ми також дозволяємо поставити в Україну понад 100 бойових танків і бойових машин піхоти».

«Такі партнери, як Чехія і Словаччина, Румунія і Греція, передають танки східноєвропейського виробництва в Україну, де вони можуть бути негайно використані, оскільки логістика, боєприпаси, запчастини і необхідні ноу-хау є в наявності. Натомість ми поступово поповнюємо запаси наших партнерів західною технікою», – сказав Шольц.

У зв’язку з цим, він висловив здивування, «що деякі критики поводяться так, ніби ми постачаємо лише шоломи».

Щодо питання постачання власних бойових танків канцлер сказав: «Позиція федерального уряду чітка: не діяти самостійно; і так буде і надалі».

Водночас Шольц додав, що ситуація в Україні «дуже динамічна, і ми постійно переоцінюємо її».

«Німеччина підтримує Україну в міру своїх можливостей і в той же час робить все можливе, щоб не допустити прямого конфлікту між НАТО і Росією. Саме це лежить в основі всіх рішень. І це також відповідає волі переважної більшості громадян», – заявив канцлер.

Раніше посолка Німеччини в Україні Анка Фельдгузен порадила Києву продовжувати переговори з Берліном про постачання бойових танків.

Також, як повідомляв ZAXID.NET, минулого тижня німецький парламент не зміг проголосувати за пропозицію опозиційного блоку ХДС/ХСС щодо негайного постачання Україні танків та іншої бронетехніки західного зразка.