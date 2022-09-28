IRIS-T SLM – німецький ракетний комплекс середнього радіусу дії

Систем протиповітряної оборони IRIS-T, які виробляються спеціально для України, немає на озброєнні німецької армії (Бундесверу). Про це пише «Європейська правда» з посиланням на посолку Німеччини в Україні Анку Фельдгузен.

«Бундесвер їх не має. Не знаю, чи я правильно відповім, але ми перебуваємо всередині НАТО, і протиповітряна оборона ніби навколо нас. Коли я була в Польщі, я бачила всі ці Patriot та інші, в Німеччині я їх ніколи не бачила», – заявила вона.

За її словами, першу систему, ймовірно, буде поставлено вже в жовтні, другу – до кінця року.

«Їх зараз виробляють, і я дуже сподіваюся, що друга буде до кінця року, а решта – наступного року. Це залежить не від політичної волі, там рішення чітко прийняте. Це найновіші системи, але ланцюг постачання для виробництва ускладнений», – пояснила посолка.

Зауважимо, що раніше повідомлялось про те, що Німеччина передасть Україні системи ППО IRIS-T до кінця літа.

Одна система Iris-T коштує близько 140 мільйонів євро, а за одинадцять одиниць потрібно заплатити 1,5 мільярда євро. Україна хоче закуповувати зброю у збройової компанії Diehl Defense.

На початку червня канцлер Олаф Шольц пообіцяв Україні постачання такої зброї у «найближчі тижні».

IRIS-T SLM (Infra Red Imaging System) – німецький зенітний ракетний комплекс середнього радіусу дії. IRIS-T SLM має дальність дії 40 кілометрів та висоти до 20 кілометрів. За допомогою IRIS-T SLM можна збивати бойові літаки, гелікоптери, крилаті ракети, реактивну артилерію, дрони, протирадіолокаційні ракети.

Ракети IRIS-T – інфрачервоні самонавідні ракети спочатку класу «повітря-повітря» і малої дальності. Їх почали розробляти наприкінці 1990-х, модернізуючи існуючі на той момент ракети Sidewinder, щоб забезпечити підвищену маневреність і здатність протидіяти інфрачервоному випромінюванню.

IRIS-T має унікальну здатність порівняно з іншими аналогічними ракетами, такими як AIM-9X, націлюватися та збивати інші ракети класу «повітря-повітря» та «земля-повітря», забезпечуючи захист на 360°.

Модернізовані ракети IRIS-T SL класу «земля-повітря» було розроблено за контрактом Бундесверу та допущено до взяття на озброєння у 2017 році. У порівнянні з базовою версією, IRIS-T SL оснащений вдосконаленим ракетним двигуном для збільшення дальності польоту. Нещодавно введений канал передачі даних у поєднанні з інерційною навігаційною системою на основі GPS дозволяє керувати ракетою з бойового центру. При заході на посадку ракета наводиться безпосередньо на ціль, пише NV.ua.

Ракета IRIS-T SL запускається з багатофункціонального контейнера (для зберігання, транспортування та стрільби), що забезпечує круговий захист від літаків, вертольотів, дронів та інших ракет.