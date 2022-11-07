Угорський єврокомісар заперечив прискорену процедуру вступу України в ЄС
Україні потрібно буде більше ніж рік чи навіть два для завершення процесу підготовки до початку переговорів щодо вступу в Європейський союз. Про це заявив єврокомісар із питань розширення Олівер Варгеї, якого цитує німецьке видання Welt, пише Радіо Свобода.
«Із огляду на велику роботу, необхідну для підготовки до участі у внутрішньому ринку ЄС та багатьох інших важливих сферах політики, вся підготовка до вступу, швидше за все, займе більше часу, ніж рік або два», – сказав Варгеї.
При цьому він зазначив, що Україна прагне до швидкого просування реформ і пришвидшення роботи, необхідної для їхньої реалізації.
Видання зазначає, що українська віце-прем'єрка з питань європейської інтеграції Ольга Стефанишина заявляла, що Україна розпочала процес інтеграції ще до того, як отримала статус кандидата на вступ. Однак, за словами Варгеї, до України застосовуються ті ж самі критерії, що і до всіх інших заявників.
Своєю чергою «Європейська правда» пише, що угорський комісар, на переконання Києва, ставить перед собою мету за будь-яку ціну загальмувати рух України до членства.
А заодно «під роздачу» потрапляє Молдова, що може спровокувати реванш у Молдові проросійських сил і створити ще одну точку нестабільності на кордоні ЄС.
Як інформував ZAXID.NET, 23 червня країни Євросоюзу надали Україні статус кандидата на вступ до ЄС. Раніше в українському уряді казали, що безпосередні переговори про членство України в ЄС можуть розпочатися у 2023 році.
26 жовтня Директор служби інструментів зовнішньої політики ЄС Петер Вагнер розповів, що у Євросоюзі не ставляться скептично до перспективи членства України в ЄС.