За словами Олівера Варгеї, вся підготовка до вступу, швидше за все, займе більше часу, ніж рік або два

Україні потрібно буде більше ніж рік чи навіть два для завершення процесу підготовки до початку переговорів щодо вступу в Європейський союз. Про це заявив єврокомісар із питань розширення Олівер Варгеї, якого цитує німецьке видання Welt, пише Радіо Свобода.

«Із огляду на велику роботу, необхідну для підготовки до участі у внутрішньому ринку ЄС та багатьох інших важливих сферах політики, вся підготовка до вступу, швидше за все, займе більше часу, ніж рік або два», – сказав Варгеї.

При цьому він зазначив, що Україна прагне до швидкого просування реформ і пришвидшення роботи, необхідної для їхньої реалізації.

Видання зазначає, що українська віце-прем'єрка з питань європейської інтеграції Ольга Стефанишина заявляла, що Україна розпочала процес інтеграції ще до того, як отримала статус кандидата на вступ. Однак, за словами Варгеї, до України застосовуються ті ж самі критерії, що і до всіх інших заявників.

Своєю чергою «Європейська правда» пише, що угорський комісар, на переконання Києва, ставить перед собою мету за будь-яку ціну загальмувати рух України до членства.

А заодно «під роздачу» потрапляє Молдова, що може спровокувати реванш у Молдові проросійських сил і створити ще одну точку нестабільності на кордоні ЄС.

Як інформував ZAXID.NET, 23 червня країни Євросоюзу надали Україні статус кандидата на вступ до ЄС. Раніше в українському уряді казали, що безпосередні переговори про членство України в ЄС можуть розпочатися у 2023 році.

26 жовтня Директор служби інструментів зовнішньої політики ЄС Петер Вагнер розповів, що у Євросоюзі не ставляться скептично до перспективи членства України в ЄС.