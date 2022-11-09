Європейська комісія в середу, 9 листопада, запропонувала безпрецедентний пакет підтримки для України у розмірі до 18 млрд євро на 2023 рік. Ця допомога буде надана у формі пільгових кредитів, які будуть виплачуватися регулярними частинами, починаючи з 2023 року.

«Ця стабільна, регулярна та передбачувана фінансова допомога – в середньому 1,5 млрд євро на місяць – допоможе покрити значну частину короткострокових потреб України у фінансуванні на 2023 рік, які українська влада та Міжнародний валютний фонд оцінюють у 3-4 млрд євро на місяць», – повідомила прес-служба Єврокомісії.

Підтримку, яку запропонував Євросоюз, мають доповнити аналогічні зусилля інших великих донорів для того, щоб покрити всі потреби України у фінансуванні на 2023 рік.

Завдяки цим коштам Україна зможе продовжувати виплачувати заробітні плати та пенсії, а також підтримувати роботу основних державних служб, таких як лікарні, школи та житло для переселенців. Крім того, це дозволить Україні забезпечити макроекономічну стабільність та відновити критично важливу інфраструктуру, яку зруйнували росіяни.

Водночас ця фінансова підтримка має супроводжуватися реформами, спрямованими на подальше зміцнення верховенства права, належного врядування, боротьбу з шахрайством та корупцією в Україні.

«Таким чином, беручи до уваги розвиток ситуації на місцях, фінансова підтримка буде обумовлена політичними умовами, спрямованими на зміцнення українських інституцій та підготовку підґрунтя для успішної реконструкції, а також на підтримку України на її європейському шляху», – сказано в заяві Єврокомісії.

Там пояснили, що інструмент «Макрофінансова допомога+» (MFA+) пропонує високу гнучкість та дуже сприятливі умови для України, враховуючи поточну ситуацію та забезпечуючи швидкі дії для підтримки українського народу. Кошти будуть надані у вигляді дуже пільгових кредитів, які будуть погашатися протягом максимум 35 років, починаючи з 2033 року. На знак солідарності ЄС також пропонує покрити витрати України на сплату відсоткових ставок шляхом додаткових цільових платежів держав-членів до бюджету ЄС.

Держави-члени ЄС та треті країни також зможуть додати кошти до цього інструменту, які використовуватимуться як гранти, якщо вони цього забажають. Кошти потім спрямовуватимуться через бюджет ЄС, що дозволить Україні отримувати підтримку на скоординованій основі.

Для забезпечення безперешкодного впровадження пакета Єврокомісія висуває три законодавчі пропозиції. Перед набуттям чинності їх мають схвалити Європарламент і держави-члени ЄС у Раді ЄС. Водночас Угорщина вже заявила, що не підтримає необхідних змін для підготовки пакета допомоги Україні в розмірі 18 млрд євро наступного року.