Німеччина пообіцяла Україні нові поставки зброї для протистояння у війні з Росією. Про це в інтерв’ю Welt am Sonntag повідомив посол України в Німеччині Олексій Макеєв, передає «Європейська правда».

За його словами, під час переговорів німецький уряд запевнив українську владу, що надасть Україні більше зброї і боєприпасів.

«Під час прямих переговорів нас запевнили, що буде більше зброї і більше боєприпасів. Які саме, ми оголосимо разом у відповідний час. Я не хочу чинити дипломатичний тиск на німецький уряд, але я хочу, щоб Німеччина швидше надала те, що вона має. Тому що у нас немає часу більше чекати на зброю», – сказав посол.

Він додав, що Україна потребує більшої кількості зенітних комплексів, гаубиць, зенітних установок Gepard і боєприпасів.

«Крім того, все ще йдеться про постачання танків Marder та Leopard. А втім, рішення щодо цього залишається за урядом Німеччини», – зазначив дипломат.

Нагадаємо, впродовж останнього тижня Німеччина передала Україні ще 20 бронеавтомобілів Dingo, а також два тягачі-транспортери танків M1070 Oshkosh. Також Німеччина анонсувала передачу Україні 18 самохідних гаубиць RCH-155