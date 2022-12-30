M2 Bradley – основна бойова машина піхоти, що перебуває на озброєнні механізованих військ армії США

Уряд США розглядає можливість надання Україні бойових машин Bradley в рамках подальшого пакету військової підтримки. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Видання зазначає, що остаточне рішення ще не прийняте. Представник Білого дому, який говорив на умовах анонімності, сказав, що США знаходяться в постійному контакті з Україною щодо забезпечення, яке їй потрібне для захисту. Проте нема деталей, які можна було б озвучити.

Американський генерал зазначив, що Bradley допоможуть українським військовим забезпечити «збільшення наземних бойових можливостей».

M2 Bradley – основна бойова машина піхоти, що перебуває на озброєнні механізованих військ армії США. Bradley надійшла на озброєння в 1981 році після довготривалих випробувань, що тривали з 1964 року. Бойова машина отримала власну назву на честь легендарного американського генерала часів Другої світової війни Омара Бредлі.

БМП призначена для забезпечення транспортування підрозділів мотопіхоти на полі бою, ведення ними бою з машини та вогневої підтримки їх в період та після спішування.