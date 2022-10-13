Естонія в четвер, 13 жовтня, схвалила новий пакет військової допомоги Україні, повідомила прем'єр-міністерка Кая Каллас.

«Ми відправляємо в Україну зимове спорядження, обладнання та амуніцію. Ми доставимо їх швидко», – написала вона в Twitter.

Також вона закликала інших партнерів України прискорити допомогу, щоб українці могли звільнити свої території. «Це шлях до миру», – наголосила вона.

Estonia just approved a new military aid package to #Ukraine.



We are sending winter gear, equipment and ammunition to Ukraine. We will deliver them fast.



Let us all speed up our help, so Ukrainians can free their territories. This is the way to peace. #StandWithUkraine — Kaja Kallas (@kajakallas) October 13, 2022

Міністерство оборони Естонії повідомило, що пакет включає додаткову летальну допомогу, таку як міномети та протитанкове озброєння. Крім того, Естонія планує підтримати ініціативу Сполученого Королівства щодо розширення масштабів підготовки військовослужбовців українських сил і відправлення в Україну польового госпіталю у співпраці з Німеччиною.

«Бої в Україні продовжують бути інтенсивними. Хоча все більше і більше західної зброї потрапляє на лінію фронту, наш моральний обов’язок полягає в тому, щоб продовжувати підтримувати Україну. Вони борються за наші спільні цінності, і якщо ми можемо щось надіслати українцям, ми маємо це зробити», – заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

Він також додав, що Сили оборони Естонії особливо досвідчені у підготовці резервістів для ведення бойових дій у інтенсивній війні проти більшого супротивника. «Тобто саме для тієї війни, у якій зараз перебуває Україна», – сказав Певкур.

Загалом Естонія надала Україні військову допомогу на 250 мільйонів євро. До неї входять протитанкові ракетні комплекси Javelin, гаубиці, протитанкові міни, протитанкові гранатомети, міномети, різне легке озброєння, боєприпаси, транспортні засоби, засоби зв’язку, медичне обладнання та інвентар, засоби індивідуального захисту (шоломи, бронежилети), а також продовольчі пайки для військовослужбовців.