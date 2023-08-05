Раніше Литва оголосила про передачу двох ППО NASAMS

Литва оголосила про надання нового пакету військової допомоги, який надійде до України незабаром. До нього увійдуть протидронові установки, боєприпаси та установки для протиповітряної оборони американсько-норвезького виробництва NASAMS, повідомили у п'ятницю, 4 серпня, у прес-службі Міноборони Литви.

Також Литва надає простір для навчання українських військовослужбовців та організовує консультаційні зустрічі з експертами. За даними Міноборони Литви, країна також надає постраждалим на фронті лікування та реабілітацію.

«Незабаром Україні будуть передані ракетні комплекси NASAMS, анти-дрони, матеріально-технічне обладнання, ліжка та багато іншого забезпечення», – повідомили у прес-службі міністерства оборони.

Скільки саме одиниць техніки та озброєння передадуть, у Міноборони Литви не уточнили. Водночас литовське міністерство нагадало, що за останні сім місяців 2023 року країна передала на потреби України гелікоптери Мі-8, зенітні установки Л-70 з боєприпасами, бронетранспортери М113, мільйони патронів, боєприпаси до гранатометів.

До слова, 28 червня Литва повідомила, що придбала для України дві установки ППО NASAMS. Президент Литви Гітанас Науседа за кілька годин до неанонсованого прибуття до України заявив, що протиповітряна оборона є ключовою в боротьбі з агресором.