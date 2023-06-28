Коли саме дві системи прибудуть до України, не повідомляється

Литва придбала дві установки для протиповітряної оборони американсько-норвезького виробництва NASAMS, щоб передати їх Україні. Про це повідомив у середу, 28 червня, президент Литви Гітанас Науседа.

Заяву щодо придбання NASAMS Гітанас Науседа зробив за кілька годин до його неанонсованого прибуття в Україну. Президент планує і надалі підтримувати Україну, зокрема, на саміті НАТО у Вільнюсі, який відбудеться в липні.

«Литва придбала дві пускові установки NASAMS, які будуть передані Україні. Протиповітряна оборона є ключовою в боротьбі з агресором. З нетерпінням чекаю нових колективних рішень щодо підтримки України на саміті НАТО у Вільнюсі», – повідомив Гітанас Науседа.

Агентство оборонних ресурсів при Міноборони Литви підписало угоду щодо закупівлі ППО 27 червня, йдеться у прес-службі міністерства оборони. Вартість контракту становить приблизно 9,8 млн євро.

Коли саме до України прибудуть установки ППО, президент Литви не повідомив. Зазначимо, закупівлю систем NASAMS почали у липні 2022 року США.

Окрім ППО, Литва оголосила про передачу Україні 10 бронетранспортерів М113 та боєприпасів. Загальна кількість цих бронетранспортерів, переданих Литвою, досягне 72 одиниць, а на 2023 рік країна замовила виробництво 12,5 млн патронів. Найближчим часом Литва планує передати Україні 2,5 млн патронів.