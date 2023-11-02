Оренда ППО є юридично спрощеною процедурою, яку використовують як один із варіантів надання допомоги від партнерів

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов підтвердив, що Україна справді бере в оренду деякі системи ППО для захисту неба від російських ракет. За його словами, це юридично спрощена процедура, яка використовується як один із варіантів надання допомоги від партнерів.

«У передачі засобів ППО в оренду нічого дивного немає і не треба робити з цього таємницю. Для того, щоб відбулася передача, мають бути певні юридичні процедури. Надання у тимчасову оренду – це спрощена процедура, набагато легша, ніж пояснювати політикам в інших країнах, що це не назавжди, а на певний період. Нам треба захистити небо, захистити наших громадян від цієї навали», – пояснив він в ефірі телемарафону 2 листопада.

Секретар РНБО перерахував варіанти юридичного оформлення військової допомоги: купівлю коштів за бюджетні кошти України, допомогу від партнерів, а також юридичну процедуру оренди, коли Україна на той чи інший період часу отримуватиме системи ППО для проходження складного періоду.

Данілов також нагадав, що перед зимою ЗСУ отримають від партнерів ще додаткові засоби ППО.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що Україна і США спільно розробили гібридні системи протиповітряної оборони під назвою FrankenSAM, які поєднують західні ракети з модернізованими радянськими пусковими установками, що знаходяться на озброєнні української армії.