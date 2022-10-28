Міністерство цифрової трансформації оголосило про початок тестування в застосунку «Дія» подання заявок для отримання кредиту на житло за програмою «єОселя», повідомив керівник міністерства Михайло Федоров.

«Збираємо людей на бета-тест програми доступного кредитування «єОселя» в застосунку «Дія». «Якщо ви вже намагалися отримати іпотеку, то знаєте, що це доволі складний процес. Ми ж спростили його до кнопки «Почати» в послузі «єОселя» в меню послуг «Дії», – написав він у Telegram вранці у п’ятницю, 28 жовтня.

За словами Федорова, після натискання кнопки «Почати», дані про заявника автоматично підтягуються з держреєстрів. Далі створену заяву потрібно надіслати в один або кілька банків і чекати рішення про видачу кредиту або відмову.

«Якщо ви відповідаєте вимогам програми, долучайтеся до тестування єОселі в Дії. Заява проходитиме реальний процес, і рішення банків будуть справжніми», – наголосив міністр.

Нагадаємо, в рамках програми «єОселя» на першому етапі взяти кредит на житло під 3% зможуть військовослужбовці за контрактом, захисники України, працівники силових структур і члени їхніх сімей, медики, педагоги, науковці, які працюють у державному та комунальному секторах.

З січня 2023 року програму поширять на інші категорії населення. Їм буде доступний кредит під 7%.