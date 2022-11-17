У застосунку «Дія» з’явилася можливість отримати витяг про місце проживання. Послуга стала доступна всім українцям після тестування, повідомило в четвер, 17 листопада, Міністерство цифрової трансформації.

Як зазначається в повідомленні, витяг про місце проживання необхідний при отриманні кожної четвертої державної послуги. Зокрема, він потрібен при одруженні, відкритті рахунку в банку, влаштуванні дитини в садочок чи оформленні на роботу.

З червня витяг можна було отримати через портал «Дія», а відтепер і через застосунок. Аби отримати документ, необхідно оновити застосунок та в розділі «Послуги» обрати розділ «Довідки та витяги».

Після замовлення витягу заяву буде опрацьовано впродовж кількох хвилин, і якщо відомості знайдені в реєстрі, з’явиться можливість впродовж 24 годин завантажити витяг у вигляді PDF-документа.