Вже цієї «Чорної п’ятниці» Emily Resort запрошує на відкриття ковзанки і свою «Ice Friday». Неймовірна панорама озера та лісу, прокат ковзанів та місткість до 150 осіб на льодовій арені – все для незабутнього відпочинку всією родиною! А саме 25 листопада у «Ice Friday» для усіх відвідувачів діятиме знижка 50% на катання на ковзанах, тож не прогавте свій шанс.

Ковзанка працюватиме щодня:

Понеділок-п'ятниця: 14:00 - 21:00

Субота-неділя: 10:00 - 22:00

Вартість катання на ковзанці Emily Resort у «Ice Friday» зі знижкою -50%:

• для дорослих: 1 година — 100 грн

• для дітей: 1 година — 75 грн

• вартість катання з власними ковзанами: 1 година — 80 грн

• вартість катання з власними ковзанами для дітей: 1 година — 65 грн

Та це ще не все, адже лише у п'ятницю також є можливість придбати SKI-PASS на катання на лижах у Emily Resort за найнижчою ціною — зі знижкою 15% від ціни абонементів Early Bird. Адже зовсім скоро розпочнеться сезон унікальних зимових розваг у відпочинковому комплексі – катання на лижах і сноуборді на справжній горі, сноутюбінг та казкове містечко «Вінтервілль».

Знижки на катання на ковзанці та купівлю SKI-PASS діють лише 25 листопада, тож не пропустіть «Ice Friday» у Emily Resort!

Адреса: Львів-Винники, Вул. Хмельницького, 9Б

Детальніша інформація за телефоном: +38 032 242 22 21